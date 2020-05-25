Лос-Анджелес, США, , 23:31 — REGNUM Пользователь Пабло Руиз (Pablo Ruiz) выложил в сеть концепт-арт, на котором Киану Ривз показан в роли Росомахи из киновселенной «Люди Икс». Изображение было опубликовано 25 мая на портале Screen Rant.

Автор написал на своей странице в Instagram, что он давно хотел увидеть Ривза в роли Росомахи (Джеймса Хоулетта) и поэтому решил создать этот рисунок. При этом Руиз отметил: он понимает, что поклонники не хотели, чтобы этого персонажа играл кто-то кроме Хью Джекмана, но актёр оставил эту роль и всем придётся к этому привыкнуть.

Ранее инсайдеры сообщили, что Хью Джекман готов вернуться к роли Росомахи, но не хочет играть этого героя на постоянной основе. Актёр открыт для предложений Marvel, касающихся эпизодического появления мутанта в будущих фильмах студии.

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