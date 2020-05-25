Ульяновск, , 07:58 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 25 мая, прозвенит последний звонок. Он пройдёт для всех выпускников в онлайн-режиме, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В мероприятиях, посвящённых окончанию школы, примут участие более 5 тыс. выпускников 11 классов. Также «звонок» прозвенит для 10 тыс. девятиклассников, некоторые из которых пойдут учиться в другие учебные заведения.

Власти отмечают, что в каждой школе разработали свой сценарий проведения праздника.

«Прозвучат поздравления в адрес учителей, напутственные слова выпускникам. Кроме того, в интернете пройдет серия флешмобов от педагогов и родителей», — говорится в сообщении.

Напомним, Министерство просвещения России с учётом эпидемиологической ситуации рекомендовало провести последние звонки и выпускные в дистанционном формате. Как сообщало ИА REGNUM, всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020» состоится в формате онлайн 25 мая.

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Итоговые оценки и выдача аттестата в этом году будет проведена на основании полученных четвертных, триместровых и полугодовых оценок. ЕГЭ будут сдавать только выпускники школ, которые планируют поступать в вузы, при этом проведение экзаменов будет организовано в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Ранее власти отмечали, что в Ульяновской области будет увеличено количество бюджетных мест в вузах.

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