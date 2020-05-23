Санкт-Петербург, , 21:10 — REGNUM Памятник архитектуры регионального значения, знаменитая «Дача с приведениями» или «Желтая дача» Георга Месмахера в Петербурге продана на торгах «Российского аукционного дома». Об этом сообщает Интерфакс.

Лот был выставлен за 4,3 миллиона рублей, за 5,63 миллиона здание приобрел индивидуальный предприниматель.

Дачу построил в 1870 году для своего брата юриста Георга Месмахера известный петербургский архитектор Максимилиан Месмахер в стиле псевдоготики. Это единственная сохранившееся деревянная постройка архитектора. Ее отличает высокая шатровая кровля, башни, эркеры.

Предполагается, что новый владелец будет использовать здание в коммерческих целях.