Москва, , 16:31 — REGNUM Видеосервис Premier выложил фильм «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона». Об этом сообщает «Российская газета».

Это история российского ученого, преподавателя Санкт-Петербургского университета, специалиста по военной истории Франции Олега Соколова, печально «прославившегося» жестоким убийством своей аспирантки и любовницы Анастасии Ещенко. Вернее, это больше рассказы и воспоминания об отношениях с «героем» его бывших студенток и подруг.

В релизе продюсер и руководитель проекта на канале Николай Картозия отметил, что «это фильм о банальности зла, о чудовищном равнодушии к насилию».

В ленте приводятся факты из прошлой жизни Соколова, свидетельства жертв «педагога», записи рассказов родных Анастасии.

Самыми страшными стали воспоминания одной из «подопечных» Соколова Екатерины Ивановой, которая десять назад была им избита. «У него абсолютно съезжала крыша, когда он надевал мундир а-ля наполеоновский генерал. Если он выбирает какого-то человека, он его не отпускает. У него появляется жертва, он постепенно ее сначала захватывает, а потом съедает».