Санкт-Петербург, , 13:20 — REGNUM В Петербурге объявили акцию «Книги врачам». Ее цель — собрать небольшую библиотеку для медицинского персонала Мариинской больницы. Об этом сообщает портал Fiesta.

Дело в том, что врачи и медицинские работают в режиме двухнедельной вахты. И в тех вещах, которые они взяли с собой из дома, книг, конечно, не было. А в короткое время отдыха они могли бы немного в качестве релакса почитать, отвлечься от своей крайне нужной, но очень тяжелой, в том числе и эмоционально, работы. Вот и решили петербуржцы собрать книги и передать их в общежитие, где живет врачи.

Как отметили в Мариинской больнице, после окончания пандемии издания пополнят библиотеку клиники, где они будут доступны пациентам.