Конакри, , 09:10 — REGNUM Гвинейский певец и музыкант Мори Канте ушел из жизни в возрасте 70 лет после продолжительной болезни в больнице города Конакри, сообщает Le Figaro.

«Он страдал от хронических заболеваний и часто ездил во Францию для лечения, но с коронавирусом это было уже невозможно. Мы видели, что его состояние быстро ухудшалось, но я все еще удивлен, потому что он уже пережил гораздо худшие времена», — заявил сын музыканта Балла Канте.

Мори Канте помог популяризировать африканскую и гвинейскую музыку во всем мире.

Президент Гвинеи Альфа Конде почтил память певца.

«Африканская культура в трауре. Мои самые печальные соболезнования. Спасибо, деятель искусства. Пример. Гордость», — написал глава государства в Twitter.

Напоминаем, хит Мори Канте Yéké yéké, выпущенный в 1987 году, выводит фанк на передовые позиции на международной арене: он был продан в миллионах экземпляров и достиг вершин хит-парадов во многих странах, особенно в Нидерландах.