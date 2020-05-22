Москва, , 17:43 — REGNUM «Быть или не Быть»? Шекспировский вопрос сегодня навис и над театрами. Как переживают кризис театры в нашей стране? Кто и как «выживает» и кому уже «не быть»? Об этом мы поговорили с Верой Сергеевой — театральным экспертом, основателем портала «Большой эксперт».

Как вы считаете, что будет с театрами после окончания самоизоляции?

Разумеется, все театры сейчас находятся в попытках пережить кризис. Государственные театры более стабильны и располагают возможностью «переждать», даже несмотря на то, что плановые затраты крупнее. Тяжелее придется коммерческим театрам, а над маленькими театрами и вовсе нависла угроза закрытия. Как и для многих категорий бизнеса, решающим станет попадание под льготный режим.

Как вы думаете, режим работы театров после снятия изоляции изменится?

Определенно, театры будут следовать установленным инструкциям и рекомендациям государства. Возможно, будет введено соблюдение дистанции между зрительскими местами. Не думаю, что после снятия изоляции открытие театров вызовет особый ажиотаж.

Изменится ли репертуар театров в грядущем сезоне?

Думаю, да. Руководство театра будет ограничено в выборе спектаклей из-за сниженного потока зрителя, в этом случае в репертуаре будут преобладать спектакли с наименьшим количеством занятых артистов, вероятнее всего, будет много оперы. Что касается Большого театра, как известно, он является музыкальным театром. Внутреннюю классификацию можно перечислять долго: оперная и балетная труппы, оркестр, пошивочный цех, производство декораций и многое другое. Наиболее трудно сегодня приходится балетной труппе, которая не имеет физической возможности поддерживать форму на должном уровне, Очевидно, балет мы увидим на сцене Большого не скоро.

Переживают ли актеры кризис зарплат?

Насколько я знаю, как такового кризиса зарплат нет. В коммерческих театрах актерам на контрактах, в соответствии с нормативно-правовым актами, выплачивают денежные средства в полном объеме. В государственных театрах ситуация сложнее. Ведь как и во многих других государственных учреждениях, есть небольшой оклад, а основная часть зарплаты состоит из надбавок и компенсационных выплат. Полагаю, что в условиях изоляции актеры «надбавок» не получают.

Как вы считаете, когда мы полноценно сможем пойти в театр без страха заразиться?

Это в первую очередь зависит от даты снятия карантина. Однако при нынешних показателях есть надежда, что открытие театров состоится уже в сентябре.

Проект «Театры online» пользуются популярностью?

Да! Большой театр анонсировал 8,5 миллионов зрителей за период изоляции. Это впечатляющие показатели. Кроме того, Большой — не первый театр, где стартовали онлайн-спектакли. И это замечательно — появилось много новой аудитории. Зрители, которые ранее не интересовались театральным искусством, сегодня присоединяются к онлайн-трансляциям, и, хочется верить, что вскоре они посетят театр вживую.