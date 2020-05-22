Москва, , 16:17 — REGNUM 3 марта в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открылась долгожданная и широко разрекламированная выставка «Тату». В связи со сложной эпидемиологической ситуацией музей был в середине марта закрыт.

В залах Галереи искусства стран Европы и Америки XIX—XX веков было размещено около 200 экспонатов, представляющих различные школы нанесения рисунка на тело в разных странах в разное время вплоть до образцов современного творчества. Многие выдающиеся работы были «перенесены» на специальные силиконовые модели частей тела.

Выставка имела большой успех. Руководство Пушкинского музея сообщила, что ему удалось договориться с партнерами проекта, и выставка будет идти до 27 сентября. Остается надеяться, что сам музей будет открыт в ближайшее время.