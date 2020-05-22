Лос-Анджелес, США, , 15:04 — REGNUM Экранизацию романа американского писателя Ричарда Бротигана «Чудище Хоклайнов» поручили греческому режиссеру Йоргос Лантимос. Об этом сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter.

Лантимос известен по картинам «Фаворитка», «Лобстера» и «Убийство священного оленя». Новый фильм будет снят в стиле готического хоррора, в котором будут присутствовать элементы готического вестерна.

Сюжет романа рассказывает о двух наемных убийцах, которых привлекают к необычной работе. Им требуется очистить дом от поселившегося в нем ужасного чудища.

Адаптацией сценария займется Тони МакНамара, написавший ранее сценарий для картины Лантимоса «Фаворитка», а также для фильма «Великая».

Продюсерами картины выступили Рой Ли («Оно»), Стивен Шнайдер («Астрал»), Эндрю Трапани («Винчестер. Дом, который построили призраки») и другие.

Как сообщили журналисты, Лантимос сейчас работает еще над несколькими картинами. Одной из них журналисты назвали экранизацию романа Джима Томпсона «Поп. 1280», другой — телевизионный сериал «Человека в костюме Рокфеллера» по роману Марка Сила.