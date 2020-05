Лос-Анджелес, США, , 22:23 — REGNUM Продюсер картины «Малыш на драйве» Нина Парк и её режиссёр Эдгар Райт основали студию Complete Fiction, которая, в том числе, будет снимать фантастические сериалы для потокового сервиса Netflix. Об этом 19 мая сообщил журнал Variety.

В качестве сооснователей также выступили сценарист и режиссёр Джо Корниш, и продюсер Рэйчел Прайор. Отмечается, что компания уже работает над проектами трёх фантастических сериалов, которые выйдут на Netflix: «Кричащая лестница» (Lockwood & Co), The Murders of Molly Southbourne и The City of Brass.

Криминальный боевик «Малыш на драйве» вышел на большие экраны в июле 2017 года. В нём снялись Энсел Элгорт,Кевин Спейси, Джон Бернтал и другие.

