Нью-Йорк, США, , 02:50 — REGNUM Потоковый сервис Netflix начнёт показывать продолжение драмеди-сериала «Политик» 19 июня 2020 года. Об этом 19 мая сообщил портал Screen Rant.

Второй сезон шоу будет состоять из семи эпизодов. Зрители смогут вновь увидеть в кадре Гвинет Пэлтроу, Зои Дойч, Люси Бойнтон, Джулию Шлэпфер, Лору Дрейфусс и Тео Джермейна.

Создателями шоу являются Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак и Иэн Бреннан. Netflix показывает сериал с 27 сентября 2019 года.

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