Лос-Анджелес, США, , 21:01 — REGNUM Роберт Паттинсон сообщил журналистам, что в настоящее время из-за эпидемии коронавируса он заблокирован в Лондоне, и что справиться с проблемой изоляции ему помогает работа над ролью Бэтмена. Об этом 12 мая сообщил портал GQ.

Актёр рассказал, что сейчас он живёт в квартире, которую для него арендовали продюсеры «Бэтмена», они же позаботились о том, чтобы актёру доставляли еду. Паттинсон отметил: ему помогает даже понимание того факта, что еда попадает к нему благодаря людям, связанным с «Бэтменом».

"Я, по сути, планирую поесть ради Бэтмена. Слава Богу. Я не знаю, что я буду делать, кроме этого», — сказал Паттинсон.

Напомним, новый фильм про Бэтмена снимает режиссёр Мэтт Ривз, Роберт Паттинсон исполнит в нём главную роль. Ранее актёр Энди Серкис, который сыграет дворецкого Альфреда Пенниуорта, заявил, что эта картина будет «самой мрачной» среди всех кинокомиксов о Бэтмене.

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