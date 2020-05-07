Санкт-Петербург, , 15:49 — REGNUM Дирекция Государственного Эрмитажа подсчитал выпадающий доход и оценила финансовое положение музея в эпоху пандемии коронавируса. Выяснилось, что с отсутствием посетителей музей стал больше тратить, и для этого требуется дополнительное финансирование. Об этом 7 мая заявил директор музея Михаил Пиотровский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эрмитаж Дарья Драй © ИА REGNUM

С началом эпидемии дирекция Эрмитажа закрыла двери для посетителей, максимально перевела на дистанционную работу сотрудников и вышла в онлайн-пространство. С середины марта сотрудники музей проводят для своих посетителей многочисленные онлайн экскурсии по своим экспозициям и фондохранилищам.

С 17 марта 2020 года и по настоящее время общее количество просмотров новых видеоэфиров в социальных сетях Эрмитажа и раздела «Виртуальный тур» на сайте музея достигло более 26 300 000. Всего за эти полтора месяца было выпущено 87 программ и 104 Instagram-эфира, собравшие в целом более 22 450 000 просмотров.

Кроме того, в Эрмитаже не прекратилась основная музейная жизнь. Сотрудники и смотрители продолжили готовиться к открытию выставок, не остановили некоторые реставрационные работы, писать научные работы и книги.

«Музей не закрылся, музей работает все равно, даже если в него не ходят посетителей, — отметил Пиотровский. — Доход музея состоит из двух частей — федеральных субсидий и собственных доходов, это где-то 50×50. Чтобы музей жил, нужно и то и то».

В Эрмитаже подсчитали, что еще до ввода карантинных мер, с начала текущего года, музей стали реже посещать зрители. Ожидается, что такая обстановка продлится до конца года. А это значит, что Эрмитаж потерял половину своего дохода, из-за чего ему необходимо увеличение субсидирования.

Кроме того, среди работников музея есть несколько категорий сотрудников: одна из них получает только оклад за счет госсубсидий, другая работает удаленно и получает надбавки за выполненную работу. Третья — это около 100 человек, которые ежедневно приходят в музей работать: охрана, технический обслуживающий персонал и сотрудники, которые ведут онлайн-работу со зрителями.

«Программа онлайн стоит очень дорого, это получается как целое телевидение. Оказалось, что расходы из-за этого больше, чем были раньше», — подытожил директор музея.

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