Вашингтон, , 22:06 — REGNUM Lucasfilm назначила Тайку Вайтити режиссёром будущего фильма по вселенной «Звездных войн». Об этом 4 мая сообщила официальная Twitter-страница франшизы.

Кинокомпания отметила, что Вайтити также выступит в качестве соавтора сценария, который он будет создавать с Кристи Уилсон-Кернс («1917», «Прошлой ночью в Сохо»). К сожалению, Lucasfilm не сообщила больше никакой информации о проекте, кроме той, что это будет полнометражный художественный фильм.

Напомним, Тайка Вайтити стал режиссёром восьмого эпизода первого сезона сериала «Мандалорец» по вселенной «Звёздных войн». Эта серия, получившая название «Искупление», была выложена на потоковом сервисе Disney+ 27 декабря 2019 года.

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