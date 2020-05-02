Канберра, , 12:44 — REGNUM Вслед за пандемией коронавируса, угрожающей здоровью людей, может прийти новое глобальное заражение, которое ударит по компьютерным системам по всему миру, заявил член парламента Австралии Тим Уоттс в опубликованной 1 мая статье в The Strategist.

По его словам, в этом новом мире Австралия должна серьезно задуматься о своей национальной киберустойчивости. Такие опасения он мотивирует тем, что подобно нынешнему кризису с коронавирусом, который предвещали эпидемии испанского гриппа, MERS, SARS, H1N1 и лихорадки Эбола, на возможность глобальной киберпандемии указывают вирусы NotPetya и WannaCry, применение которых было чревато огромными убытками.

«Когда российское правительство впервые применило вирус NotPetya против критически важной инфраструктуры Украины, вредоносные программы нанесли вред больницам, аэропортам, банкам, электросети и почти каждому государственному учреждению», — написал Уоттс.

Австралийский политик подчеркнул, что из-за взаимосвязанности мира произошло быстрое распространение вируса по всему миру, из-за чего ущерб от него составил $10 млрд. Показателен пример крупной логистической компании Maersk, из-за удара по которой, пострадала пятая часть всех мировых перевозок.

«Всего за месяц до этого правительство Северной Кореи выпустило «червя» WannaCry с тем, чтобы посредством киберпреступности получить столь необходимую Пхеньяну твердую валюту, в данном случае с помощью вирусов-вымогателей», — добавил он.

На этот раз ущерб от применения компьютерного вируса достиг $8 млрд. В результате этой кибератаки была, в частности, поражена компьютерная сеть Национальной службы здравоохранения Великобритании, что стало причиной паники и задержки операций.

В связи с этим Уоттс выразил надежду на то, что в стране начнется обсуждение путей укрепления кибербезопасности Австралии. Возможными вариантами подготовки к этим кризисами он считает создание, помимо специальных служб обеспечения кибербезопаности, также и гражданские структуры.