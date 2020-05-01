Лос-Анджелес, США, , 21:26 — REGNUM Кристофер Нолан борется за то, чтобы его новая картина «Довод» (Tenet) вышла на большие экраны в июле 2020 года, как и было запланировано. Об этом 1 мая сообщил портал Screen Rant.

Генеральный директор IMAX Ричард Гельфонд в интервью журналистам заявил, что он не знает никого в США, кто был бы настойчивее Нолана в стремлении открыть кинотеатры. Он добавил, что кинематографист настолько же настойчив в вопросе о том, что фильм должен выйти на экраны в июле 2020 года.

Гельфонд также сообщил, что постпроизводство «Довода» продолжалось на протяжении всего периода карантинных мер, при этом IMAX включил в свои рабочие процессы «ряд удаленных инструментов» и допустил к своим объектам лишь нескольких сотрудников, что и позволило продолжить работу над проектом.

Напомним, премьера «Довода» запланирована на 16 июля 2020 года. Главные роли в фильме исполнили Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана и другие. Бюджет картины составил $225 млн.

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