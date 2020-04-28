Москва, , 10:12 — REGNUM На телеканале «Россия 1» 2 мая состоится премьера комедии «Одесса» режиссера Валерия Тодоровского.

По сюжету жители и гости Одессы во времена СССР попадают в холерный карантин. Жизнь знакомых людей меняется, и персонажи показывают себя совсем не с приятной стороны.

Отметим, что назначенная на 2 мая премьера комедии «Одесса» совпадает с днем массовых убийств в Одессе 2 мая 2014 года, когда нацисты и необандеровцы загнали противников государственного переворота в Киеве в здание Дома профсоюзов и подожгли его.

По официальным данным, в огне погибли 48 человек, несколько десятков получили ранения.