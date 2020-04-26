Литл-Рок, США, , 09:48 — REGNUM Новый клип на песню «Wasted on You» выпустила американская рок-группа Evanescence. Клип опубликован на официальном канале группы в YouTube.

Песня является первым синглом из альбома «The Bitter Truth», который рок-музыканты планируют выпустить позднее в 2020 году. В клипе показана ситуация, ставшая мировым мейнстримом среди музыкантов, когда исполнители находятся в самоизоляции из-за пандемии коронавируса и пытаются справиться с ней каждый по-своему.

Как сообщают музыканты, трек записывался в студии, но клип монтировался уже удаленно через обмен файлами.

Напомним, группа Evanescence сформировалась в 1995 году, но основной успех пришел к коллективу в 2003 году, когда они выпустили альбом «Fallen». Четвертый и пока последний альбом «Synthesis» выпущен в конце 2017 года.