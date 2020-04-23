, 22:25 — REGNUM Выставка «Я, Эдди Уорхолл», которая должна была открыться 24 апреля в Выставочном зале Союза художников в Москве, переносится на более поздний срок из-за коронавируса, сообщили организаторы.

По их словам, перенос никак не отразится на составе экспозиции, на ней будут представлены более 170 картин создателя поп-арта, среди них будут такие знаменитые работы, как «Мэрилин», «Банки с супом «Кэмпбелл», «Мао», «Везувий», а также портреты Ленина. Выставка разместится на 2,5 тысячах квадратных метров.

В устроенном на выставке кинозале можно будет увидеть видеоработы художника и документальные фильмы, посвященные его творчеству. Также на выставке можно увидеть работы Уорхолла, выполненные им для различных музыкальных студий и модных журналов, и его знаменитую инсталляцию «Серебряные облака».

Напомним, Эдди Уорхолл родился в США в 1928 году в семье словацких иммигрантов. Работать как художник он начал в рекламе, что и дало ему в дальнейшем идеи для создания своего направления в искусстве, основанного на копировании и тиражировании популярных образов.