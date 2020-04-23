Москва, , 20:44 — REGNUM Сериал о своей жизни на самоизоляции снимает известный шоумен Дмитрий Нагиев для онлайн-платформы Okko.

Главным героем десятисерийного проекта «Нагиев на карантине» станет сам шоумен. Это своеобразный журнал эксперимента, который ставит над артистом сама реальность. Нагиеву пришлось резко сменить образ жизни: вместо сплошной карусели проектов и гастролей — четыре стены. Теперь Нагиев занимается всем тем, что и большинство его поклонников — поливает цветы, сажает картошку на случай сложной финансовой ситуации, пытается не потерять физическую форму, отваживается на кулинарные эксперименты, выясняет онлайн у астролога, что ему ждать от завтрашнего для и делает уроки с детьми.

По итогам десяти серий с самостоятельными сюжетами, шоумен должен будет сделать вывод о плюсах и минусах его обычной и карантинной жизни и, возможно, извлечь из происходящего некую мораль. Помогать ему на этом пути будут известные актеры и «звезды» шоу-бизнеса.

Премьера первой серии состоится 30 апреля на платформе Okko и будет досупен только для подписчиков.

Напомним, из-за распространения новой коронавирусной инфекции гастроли, концерты, спектакли и съемки многих артистов отменены, а они сами соблюдают режим самоизоляции.