Москва, , 23:11 — REGNUM Конверт от письма Иосифа Бродского с его автографом был продан на специальных торгах в поддержку журнала «Звезда», которые прошли в онлайн-формате, за 550 тыс. рублей. Об этом 22 апреля сообщила журналистам пресс-служба аукционного дома «12-й стул».

Конверт от первого письма Иосифа Бродского, которое он отправил после эмиграции историку, писателю и главному редактору журнала «Звезда» Якову Гордину, был продан с торгов за 550 тыс. рублей.

Стартовая цена письма, как и всех остальных лотов, составляла тысячу рублей. Письмо было предоставлено для аукциона самим Гординым из его личного архива.

Всего на аукционе было продано 80 лотов, за их продажу в пользу журнала «Звезда» было получено около трёх млн рублей. Самым дорогим лотом оказался «автограф Коту», который был написан Иосифом Бродским на авторской ксерокопии страниц журнала «Континент». Этот лот ушёл за рекордную в этот день для аукциона цену 850 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что аукционный дом «12-й стул» выставит на онлайн-торги ещё более 700 лотов. В их число войдут раритеты от таких знаменитостей, как Андрей Тарковский, Владимир Высоцкий, Анна Ахматова и Софи Лорен.

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