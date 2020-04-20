Санкт-Петербург, , 12:19 — REGNUM Владельца петербургского особняка Гаусвальда XIX века могут привлечь к ответственности из-за забора, который появился вокруг памятника. Об этом информирует комитет по охране памятников (КГИОП), который ответил заявившей о заборе петербурженке.

«Указанное дополнительное секционное ограждение не является объектом культурного наследия, но расположено в границах объекта культурного наследия. Работы по установке указанного дополнительного ограждения проведены в отсутствие согласования КГИОП. КГИОП не выдавал разрешения на проведение работ», — говорится в документе.

О высоком черном заборе, за которым простым горожанам почти не видно объекта культурного наследия, стало известно в апреле. Теперь по этому факту комитет проводит проверку «с целью установления виновных лиц». Владельцем здания является ООО «Импульс». Попасть за забор прохожим невозможно.

В КГИОП готовят иск, чтобы заставить компанию убрать ограждение, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». При этом привлечь к ответственности владельца можно будет только после того, как снимут ограничительные меры из-за коронавируса, считают в комитете.

Особняк был возведен для жены булочного мастера Евгении Гаусвальд в 1898 году на Каменном острове, где сейчас живут самые состоятельные петербуржцы.

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