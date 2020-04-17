Вена, , 14:31 — REGNUM Музеи и некоторые другие культурные объекты в Австрии будут открыты в середине мая в рамках постепенного ослабления мер социальной сдержанности против распространения пандемии коронавируса. Об этом, как передает AMNA, заявил сегодня вице-канцлер Вернер Коглер.

Конкретная дата еще не установлена, уточнил Коглер на пресс-конференции, добавив, что крупные мероприятия с участием многих людей, такие как фестивали, запрещены до 31 августа.

В конце марта Коглер был одним из тех, кто настаивал на переносе Олимпийских игр —2020 «в интересах здоровья всех участников, тренеров и зрителей».