Москва, , 14:46 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Бийского краеведческого музея имени В.В.Бианки со 100-летием со дня образования, сообщается на сайте Кремля.

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Президент отметил, что музей им. Бианки — это крупный культурный, просветительский, образовательный центр, в котором представлены богатейшие археологические, этнографические, художественные коллекции.

«Музей является настоящей туристической достопримечательностью города Бийска и всего Алтайского края и рассказывает об удивительной красоте края», — подчеркнул Путин и пожелал коллективу успехов и всего самого доброго.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Бийский краеведческий музей оштрафован и лишен возможности демонстрировать посетителям более 100 уникальных образцов холодного и огнестрельного оружия.

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