Бербанк, США, , 13:10 — REGNUM Два персонажа из серии фильмов про «Гарри Поттера» появятся в третьей части «Фантастических тварей». Об этом сообщило издание Independent.

Как уточняют журналисты издания, в картине появятся Хагрид и юный Волан-де-Морт. Роль лесничего может исполнить Робби Колтрейн. Об исполнителе роли Тома Реддла, который впоследствии стал Волан-де-Мортом, не сообщается.

Журналисты предполагают, что появление в «Фантастических тварях» новых героев может привлечь внимание любителей фильмов о Поттере.

Режиссером фильма выступает Дэвид Йетс, снявший ранее несколько фильмов о Поттере. Сценарий к фильму написали Стив Кловз и сама Джоан Роулинг. Съемки картины ведет киностудия Worner Bros.

Как указывается в сообщении, премьера сиквела «Фантастических тварей» может состояться 12 ноября 2021 года.