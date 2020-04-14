Токио, , 01:42 — REGNUM Выпуск эпизодов популярного аниме-сериала «Покемон» может быть приостановлен из-за эпидемии коронавируса. Об этом 13 апреля сообщил портал Comicbook.

Актриса Рика Мацумото, которая озвучивает Эша Кетчума в японкой версии «Покемона», написала на своей странице в Twitter, что в её рабочем графике нет записей на ближайшее будущее, касающихся этого аниме-сериала и добавила, что, таким образом, ей придётся взять «долгий отпуск». Пока неизвестно, имеет ли студия достаточное количество подготовленного заранее аудиоматериала для того, чтобы продолжать выпуск популярного шоу.

Трейлер продолжения «Покемона» был опубликован 5 апреля на Twitter-странице аниме-сериала. В нём, в частности, были показаны герои, с которыми придётся столкнуться Эшу Кетчуму и его покемону.

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