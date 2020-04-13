Петергоф, Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM Открытие сезона фонтанов в Петергофе, которое было запланировано на 24 апреля, откладывается на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Взамен генеральный директор музея-заповедника Елена Кальницкая объявила о запуске нового онлайн-проекта, в котором расскажет о «повседневной жизни» императорской резиденции. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба ГМЗ Ц"Петергоф».

Петергоф, Большой каскад ГМЗ «Петергоф»

«Сейчас у нас у всех появилось, освободилось время, когда мы можем заглянуть в себя и подумать. Я довольно давно собираю материал о житейской истории Петергофа, о том как здесь любили и не любили, какие тут были интриги, какое было благородство и нет», — сказала Елена Кальницкая.

Зрителям предстоит увидеть 10 фильмов проекта «О Петергофе — субъективно. Размышления директора», в которых гендиректор музея расскажет о «повседневной жизни» императорской резиденции, опираясь на собранные ею в течение десятилетий материалы.

Фильмы проекта будут выходить два-три раза в неделю в сообществе Петергофа «ВКонтакте» и на сайте ГМЗ «Петергоф». После каждого выпуска зрители смогут прислать вопросы на электронную почту музея или в личном сообщении «ВКонтакте».

"Первый выпуск — «Огород не хуже версальского» — выйдет 13 апреля в 18 часов вечера», — отметили в свою очередь в пресс-службе ГМЗ.

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