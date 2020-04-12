Санкт-Петербург, , 10:08 — REGNUM Российская певица Татьяна Буланова, которая накануне была госпитализированав больницу, сообщила, что ей стало лучше. Об этом передает телеканал «360».

Певица подтвердила телеканалу тот факт, что попала в больницу и отметила, что чувствует себя «уже хорошо», но пока находится в реанимации.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Буланова была экстренно госпитализирована в одну из больниц города Санкт-Петербурга, у нее якобы ухудшилось самочувствие из-за проблем с сердцем.

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