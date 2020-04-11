Санкт-Петербург, , 22:12 — REGNUM Российская певица Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована в одну из больниц города Санкт-Петербурга. Об этом 11 апреля сообщает РЕН-ТВ.

По предварительным данным, у Заслуженной артистки РФ ухудшилось самочувствие из-за проблем с сердцем.

В больнице Булановой врачи проведут полное обследование, чтобы выяснить причину ухудшения её состояния. В настоящее время певица находится в сознании.

Официального подтверждения информации пока не поступало.

Напомним, Буланова является эстрадной певицей, актрисой и телеведущей. Пик её популярности пришёлся на 90-е годы. Является обладателем множества премий и наград в области культуры, в том числе двукратным обладателем Национальной российской премии «Овация».

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