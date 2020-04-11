Лос-Анджелес, США, , 04:14 — REGNUM Disney работает над созданием игрового фильма, в основу которого ляжет анимационная картина «Робин Гуд» 1973 года. Об этом 10 апреля сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Отмечается, что будущий фильм станет эксклюзивом Disney+, его премьера состоится сразу на потоковом сервиса и пропустит этап кинопроката. Над созданием сценария работает Кари Гранлунд («Леди и бродяга»). В качестве режиссёра выступит Карлос Лопес Эстрада («Слепые пятна»).

По имеющейся информации «Робин Гуд» будет выполнен в жанре киномюзикла и будет представлять собой игровой фильм с 3D-анимацией, в котором главные герои предстанут в образе антропоморфных животных.

Ранее Disney уже выпустил в прокат «игровые» версии фильмов «Король Лев», «Аладдин» и «Дамбо». В марте 2020 года в широкий прокат должна была выйти лента «Мулан», соданная на основе одноимённого мультфильма компании, однако из-за эпидемии коронавируса Disney решила перенести её широкую премьеру на 27 августа 2020 года.

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