Новосибирск, , 11:57 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 10 апреля, стартовала всероссийская акция «100 баллов для победы», посвященная Победе в Великой Отечественной войне. В этом году она впервые пройдет в онлайн-режиме, сообщили в министерстве образования региона.

Напомним, каждый год участники акции — выпускники разных регионов, получившие 100 баллов на ЕГЭ — проводят мастер-классы и делятся секретами успешной подготовки к экзамену.

В этом году им предложили записать мастер-классы на видео или провести их в социальных сетях в прямом эфире.

Ссылки на онлайн-мастер-классы будут публиковаться на сайтах министерства образования региона, Новосибирского института мониторинга и развития образования и других ресурсах.