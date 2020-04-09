Новосибирск, , 18:59 — REGNUM Детские книги по телефону начали читать детям Новосибирска актеры молодежного «Первого театра» с 9 апреля.

Для своей акции «Театр в помощь мамам», которая продлится до 12 апреля, актеры выбрали новые детские книги издательства «Самокат», список помогли составить эксперты книжного магазина «Перемен».

Чтение будет происходить в популярном мессенджере WatsApp или по телефону с 12 до 20 часов. Чтобы заказать чтение, родителям нужно оставить заявку в мессенджере «Первого театра», где указать выбранную из списка книгу, удобное время для звонка и номер телефона. Позвонивший актер будет читать ребенку стихи, рассказы и отрывки из более крупных произведений в течение 20 минут

Это первый опыт такой акции для актеров театра, возможно, она будет продлена или повторена в будущем.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса театры в России, как и во многих других странах мира, закрыты как минимум до конца апреля, актеры и режиссеры ищут альтернативные способы общения со зрителями.