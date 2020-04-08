Пекин, , 04:53 — REGNUM Пекин начнет ремонт восточной части Великой Китайской стены в районе Цзянькоу в конце апреля, сообщает агентство Синьхуа.

Цзянькоуская секция стены расположена в пекинском районе Хуайжоу. Она является одном из самых опасных секций стены и прозвана горными туристами «дикой Китайской стеной».

Директор Хуайжоуского подразделения канцелярии по вопросам культурных реликвий Чжан Тун сообщил, что починка этого участка стены началась в конце 2017 года. Ремонт 2232 метров стены был закончен, включая 11 башен на этой протяженности.

Ремонт западной части стены протяженностью 885 метров, где расположены также еще восемь башен, будет завершен до конца текущего года. В настоящее время ведется аэрофотосъемка и создание трехмерных моделей стены.

Изначально Цзянькоуская Великая стена была построена во времена правления династии Тан (618−907) и перестроена во времена династии Мин (1368−1644). Этот участок стены связан с Мутяньюйским участок на востоке и Хуанхуачэнским — на западе.