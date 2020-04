Лос-Анджелес, США, , 19:00 — REGNUM В июне 2020 года, к 45-летию премьеры классического фильма ужасов «Челюсти» Стивена Спилберга, может выйти версия картины в формате Ultra HD 4K. Об этом 7 апреля сообщил портал We Got This Covered.

https://twitter.com/dawnofthediscs/status/1247288034304851968

В продажу поступит ограниченное количество копий улучшенной версии картины. В пакете Jaws45th Anniversary Edition будут присутствовать диск 4K Ultra HDBlu-ray и коллекционный буклет, состоящий из 44 страниц, с раскадровками.

Стоит отметить, что кинокомпания Universal сначала опубликовала на своём ресурсе рекламное изображение, а впоследствии удалила его по неизвестным причинам.

Фильм «Челюсти» вышел на большие экраны в июне 1975 года. Главные роли в нём исполнили Рой Шайдер,Роберт Шоу,Ричард Дрейфусс,Лоррэйн Гари,Карл Готтлиб и другие. Картина имела впечатляющий коммерческий успех, при бюджете $7 млн она собрала в кинопрокате США $260 млн, а в мире — $470 млн.

