Екатеринбург, , 07:43 — REGNUM В Екатеринбурге на время ограничительных мероприятий стартовал проект «ОнлайнДетскийСад» для дистанционного обучения дошкольников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Дистанционные занятия с воспитанниками детских садов направлены на развитие обучающихся, а также они позволят снизить нагрузку на родителей дошкольников во время режима самоизоляции.

Отметим, что проект организован городским департаментом образования и активом руководителей дошкольных учреждений Екатеринбурга.