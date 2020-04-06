Санкт-Петербург, , 22:08 — REGNUM Шутливый ролик о поддержании формы на самоизоляции сняли артисты Михайловского театра в Санкт-Петербурге.

На видео, размещенном в театральном Instagram-аккаунте, премьер труппы, заслуженный артист России Иван Васильев вместе со своей женой, балериной Марией Виноградовой занимаются домашними делами, не прерывая балетной практики. Не отстают от них и другие звезды — Ирина Перрен, Валерия Запасникова, Элла Перссон, Александр Омар — каждый у себя дома превращает подметание пола, мытье посуды или даже обычное вытирание волос после бани в настоящие балетные номера. За короткое время ролик собрал более 20 тысяч просмотров.

Юмор немного грустный — Михайловский театр закрыт из-за эпидемии коронавируса, отменены не только спектакли, но и репетиции, так что артистам приходится тренироваться дома. В этом им помогает поддержка поклонников, которые пишут, как скучают по любимым артистам и с нетерпением ждут встречи.

Напомним, в России из-за коронавируса закрыты театры, отменены концерты и другие массовые культурные мероприятия.