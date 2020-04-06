Москва, , 17:14 — REGNUM Насчет происхождения своего мужа, известного ресторатора Игоря Бухарова, пошутила телеведущая Первого канала Лариса Гузеева в одном из семейных роликов в Instagram.

В коротком видео Бухаров молча позирует в растянутой кофте и забавной высокой шапочке, похожей на модернизированный головной убор жителей Карпат, а его супруга за кадром объясняет, что те, кто считал Бухарова евреем, неправы, на самом деле он — румын, соотечественник Чаушеску.

С началом карантина Гузеева стала чаще развлекать своих подписчиков роликами и фото с участием мужа и дочери, хотя раньше муж был не частым гостем ее блога, а в прошлом году даже ходили слухи о скором расставании звездной пары.

Напомним, Лариса Гузеева является ведущей популярного шоу «Давай поженимся!» на Первом канале с 2008 года. Также напомним, из-за эпидемии коронавируса многие звезды кино и телевидения были вынуждены самоизолироваться, но, даже находясь дома, стремятся развлечь и подбодрить своих поклонников.