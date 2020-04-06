Новосибирск, , 16:05 — REGNUM Все концерты из своего репертуара отменила Новосибирская филармония вплоть по 30 апреля. Соответствующее объявление пресс-служба филармонии разместила на официальном сайте.

Как сообщается в объявлении, концерты отменяются на основании указа президента РФ. Также прекращают работу кассы и справочная служба.

Пресс-служба сообщает, что часть концертов будет перенесена на более поздние сроки, которые будут названы после завершения режима самоизоляции. Также после возобновления работы филармонии можно будет в течение месяца обменять ранее купленные билеты.

Напомним, с 1 апреля Новосибирская филармония запустила цикл онлайн-трансляций «Филармония без границ», бесплатно доступных зрителям в Интернете.