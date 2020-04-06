Лос-Анджелес, США, , 15:40 — REGNUM Звезда «Шазама» Закари Ливай хочет поскорее вернуться к работе над сиквелом кинокомикса. Об этом 6 апреля сообщает портал ComicBook.

Недавно актёр отмечал первую годовщину с премьеры «Шазама» и рассказал, как сильно он хочет вернуться «к спандексу». Съёмки сиквела стартуют сразу после окончания пандемии коронавируса.

Напомним, «Шазам» — это супергеройский фильм, основанный на комиксах издательства DC Comics. По сюжету, подросток Билли Бэтсон получает способность превращаться во взрослого мужчину, обладающего сверхъестественными способностями.

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