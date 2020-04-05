Лос-Анджелес, США, , 06:07 — REGNUM Бен Шварц, подаривший свой голос главному герою картины «Соник в кино», заявил, что он всегда представлял Соника таким, каким он в итоге был показан в фильме. Об этом 5 апреля сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1246524516689477632

«Когда я все время работал над голосом, я делал его под новую версию. В моей голове это так выглядело. Поэтому, когда я увидел первый (дизайн Соника — ИА REGNUM), меня всё устроило», — сказал Шварц, добавив, что когда он увидел вторую версию дизайна, то понял, что новый Соник выглядит именно так, как он всегда представлял себе маленького героя.

Первоначальный дизайн Соника, опубликованный создателями фильма, был высмеян фанатами. Кинокомпания Paramount в итоге прислушалась к мнению сообщества поклонников и отложила премьеру картины, в дальнейшем изменив внешность персонажа. Фильм, бюджет которого составил $85 млн, вышел на экраны в феврале 2020 года. Он смог заработать в США $146 млн, а в мире — $306,7 млн.

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