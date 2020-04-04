Москва, , 15:51 — REGNUM 4 апреля известный российский и азербайджанский композитор и певец Эмин Агаларов выступит в рамках проекта Сбербанка и Okko «Шоу ON!». Особенностью этого живого онлайн концерта станет участие в нем известных исполнителей и групп. Чтобы придать акции привлекательности, организаторы отказываются сообщить конкретные имена.

Ожидается, что поклонники услышат уже известные композиции, такие как «Я лучше всех живу», «Начистоту», «Нежная», также песни с последнего альбома.

Музыкант подчеркнул в интервью агентству InterMedia, что сегодня, во время самоизоляции, миссия музыкантов «нести добро и радость в каждый дом»

Трансляция будет проходить на Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV, а также на страницах Okko в соцсетях.

Начало концерта в 17 часов. .