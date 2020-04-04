Лос-Анджелес, США, , 07:21 — REGNUM К проекту кинокомикса «Чёловек-муравей 3» присоединился писатель Джефф Ловенесс. Об этом 4 апреля сообщил портал Digital Spy.

Ловенесс известен как сценарист популярного анимационного сериала для взрослых «Рик и Морти», он также работал над созданием шоу «Чудотворцы», в котором снялся Дэниэл Рэдклифф. Кроме того, ранее Ловенесс написал сюжетные линии для фильмов Marvel «Человек-паук», «Стражи галактики» и других.

По имеющейся информации, он заключил соглашение с Disney и Marvel за несколько дней до того, как голливудские студии закрыли из-за эпидемии коронавируса.

Студия Marvel пока официально не анонсировала третью часть «Человека-муравья». Ранее актёр Майкл Пенья высказал предположение, что съёмки картины могут начаться примерно в феврале 2021 года.

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