Вашингтон, , 04:25 — REGNUM Глава подразделения Xbox Фил Спенсер во время интервью заявил, что он хотел бы увидеть на консоли нового поколения Xbox Series X новую версию игры MechAssault. Об этом 4 апреля сообщил портал Comicbook.

Спенсер отметил, что когда он думает о MechAssault и франшизах, которые создал Джордан Вайсман с помощью компании FASA, таких, как Crimson Skies, Shadowrun и других, он думает о тех богатых историях и персонажах, которые могли бы вновь появиться в играх.

«Думаю, было бы здорово, если бы мы могли в какой-то момент что-то сделать с Мехом (MechAssault — ИА REGNUM)», — сказал Спенсер, при этом отметив, что этому может препятствовать то, что авторские права на игру пренадлежат «другим людям».

Релиз MechAssault состоялся 12 ноября 2002 года, разработкой игры занималась студия Wargaming Chicago-Baltimore. В её основу легла популярная вселенная BattleTech.

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