Москва, , 18:51 — REGNUM Взять мастер-класс в мастерской гончара мечтают многие, это весьма популярный подарок на день рождения или 8 марта. Но что делать, если это удовольствие откладывается на неопределенное время из-за карантина? Ничего страшного, если с практикой пока приходится обождать, то можно подтянуть теорию!

Скульптор, гончар и художник Александр Поверин прочел в образовательном центре «Сириус» цикл из 12 лекций об истории и теории художественной керамики. Все они свободно выложены на сайте.

Слушатели узнают о материалах из которых гончары создают свои творения, о способах сушки и обжига, о линиях и цвете, о музыке керамических форм и художественных стилях, о том, чем русская керамика отличается от древнегреческой и о многом другом.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса в России продлен режим обязательной изоляции. Психологи советуют использовать освободившееся время для саморазвития и самообразования — прежде всего при помощи разнообразных онлайн-ресурсов.