Москва, , 17:05 — REGNUM Увлекательные и познавательные тесты по истории отечественной литературы, изобразительного искусства и кинематографа предлагает своим посетителям портал Культура рф.

Тест «Рисунки русских писателей» поможет проверить, насколько хорошо вы знаете биографии классиков. Некоторые из великих писателей были одновременно отличными рисовальщиками и даже вполне профессиональными живописцами, но об этом далеко не всегда можно узнать из школьных учебников.

Непростой тест «Сдадите ли вы ЕГЭ по литературе?» охватывает почти всю историю русской литературы, от XIX века до советских времен включительно. Также в этом тесте можно проверить себя на знание литературных приемов и основ стихосложения.

Тест на знание «культурных» аббревиатур поможет вам вспомнить или расскажет о том, что такое РОСТА, РАПП, РНБ и другие заковыристые, но совсем не страшные слова.

Также на сайте доступна целая подборка тестов на знание советских фильмов и творчества известных киноактеров.

Все эти тесты хороши тем, что вы не просто узнаете свой уровень подготовки, но и обогатитесь полезными знаниями, так как после ответа на вопрос открывается познавательный комментарий.

Напомним, «антивирусные каникулы» в России продлены до конца апреля, а потому тем, кто не работает на «удаленке» приходится искать способы заполнить внезапно освободившееся время. Эксперты рекомендуют рассматривать режим самоизоляции как возможность для саморазвития.