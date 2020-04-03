Стокгольм, , 14:54 — REGNUM Короткометражный фильм ужасов «Shadowed» («В тени») выпустил создатель «Проклятия Аннабель» шведский режиссер Дэвид Сандберг. Короткометражку он разместил на своем канале Ponysmasher в YouTube.

В описании хоррора он указал, что эта короткометражка сопровождает наши отключения света дома. Он предложил зрителям смотреть картину на полную громкость и в темноте.

В течение трех минут режиссер показал жуткий сюжет об одинокой женщине, у которой дома неожиданно отключается свет. После этого она начинает под светом фонарика видеть тени оживших мертвецов.

Главную роль в картине исполнила жена режиссера Лотта Лостен. Она до этого снималась во многих его работах.