Москва, , 14:07 — REGNUM Госпитализированный с диагнозом пневмония на фоне коронавирусной инфекции в больницу в Коммунарке культовый российский певец Лев Лещенко идет на поправку. Доказательством улучшихся здоровья и настроения служит исполнения им прямо в палате отрывка из песни «Надежда» Александры Пахмутовой и Николая Добронравова.

Собственно, это был ответ певца на музыкальные послания его друзей, которые по просьбе директора культурно фонда Льва Лещенко Андрея Гайделя поддержали Льва Валерьяновича и направили ему свои трактовки легендарной композиции.

Певец выразил всем благодарность за организация «домашнего флешмоба».

Сегодня Лев Лещенко находится в палате вместе со своей Ириной, куда он недавно был переведен из реанимации.