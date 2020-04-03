Лос-Анджелес, США, , 09:48 — REGNUM Американский актёр Роберт Инглунд рассказал, каким мог бы быть приквел кинофраншизы «Кошмар на улице Вязов». Его цитаты привёл портал Bloody Disgusting 2 апреля.

По словам Инглунда, фильм мог получить название «Крюгер: первые убийства». В нём зрители увидели бы историю Фредди Крюгера за несколько лет до того, как он превратился в сверхъестественное существо.

Главными героями фильма, помимо самого Крюгера, стали бы два молодых полицейских, расследующих преступления маньяка. Однако компания New Line Cinema так и не запустила картину в производство.

Напомним, Фредди Крюгер — это главный герой серии хоррор-фильмов «Кошмар на улице Вязов». По сюжету, он сгорел заживо и воскрес в виде демона, умеющего управлять человеческими сновидениями.

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