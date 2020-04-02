Лос-Анджелес, США, , 14:27 — REGNUM Сильвестр Сталлоне дал неожиданный ответ на вопрос о том, каким фильмом из серии «Рокки» он больше всего гордится. Об этом 1 апреля сообщил портал Cinema Blend.

Во время общения с фанатами в соцсети Instagram актёр сказал, что своим лучшим фильмом он считает первую часть «Рокки», однако больше всего он гордится картиной «Рокки Бальбоа», вышедшей на экраны в 2006 году.

«Потому что никто не хотел его делать. Я сидел без дела шесть лет, пытаясь снять этот фильм, и когда он вышел, я очень гордился им из-за того, через что нам пришлось пройти», — сказал Сталлоне.

Фильм «Рокки Бальбоа» снял сам Сильвестр Сталлоне, в качестве продюсеров выступили Кевин Кинг Темплтон, Уильям Чартофф и Чарльз Уинклер. Картина имела коммерческий успех, при бюджете $24 млн она собрала только в США около $70,3 млн, а в мире — $155,7 млн.

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