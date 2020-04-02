Лос-Анджелес, США, , 09:33 — REGNUM Студия Universal Pictures решила перенести премьеру анимационной картины «Миньоны: Грювитация» на целый год из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом 1 апреля сообщил журнал киноиндустрии The Hollywood Reporter.

По данным журналистов, выход картины на экраны должен был состояться 3 июля 2020 года. Новой датой, которую назначила кинокомпания, стало 2 июля 2021 года.

Причиной переноса стало закрытие парижской студии Illumination Mac Guff.

Напомним, премьера еще одного сиквела от французской студии — «Зверопой 2» — перенесена со 2 июля 2021 года на 22 декабря 2021 года.